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Он утонул и сдался — экс-чемпион мира раскритиковал Итауму после поражения

Крис Алгиери заявил, что британец никогда не соответствовал уровню чемпиона мира.
Сегодня, 15:36       Автор: Сергей Носенко
Итаума против Хрговича / Getty Images
Итаума против Хрговича / Getty Images

Экс-чемпион мира по версии WBO Крис Алгиери отреагировал на поражение Мозеса Итаумы от Филипа Хрговича в бою за титул IBF. Американец заявил, что Итаума не заслуживает звания чемпиона.

“Это был самый драматичный провал, который я когда-либо видел на таком высоком уровне”, — сказал Алгиери в эфире YouTube-канала Inside Boxing. — “Прежде всего, Итаума не боец уровня чемпиона мира. Он не был им и сейчас тоже не является. Его раскрыли. Мозес на самом деле не заслужил этой позиции”.

По словам эксперта, он с самого начала подозревал в этом бое опасную ситуацию: Итаума показался ему недостаточно готовым к такому поединку.

“С точки зрения бойца, — продолжил экс-чемпион, — когда мы говорим о 12 раундах, речь идет о парне, который не хотел их проходить. Для меня это свидетельствует о фундаментальной ошибке в его мышлении. Ведь самое страшное для бойца во время подготовки к бою — оказаться уставшим перед профессиональным панчером”.

Алгиери отметил, что британец никогда прежде не сталкивался с подобным давлением, его никогда не доводили до предела: он не выкладывался ни в зале, ни в бою, а в решающий момент буквально утонул и сдался.

Напомним, в бою с Хрговичем Мозес Итаума выигрывал по очкам после восьми раундов. Однако в девятой трёхминутке британец серьёзно устал, чем воспользовался соперник.

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