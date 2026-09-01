Альварес не покинет Атлетико этим летом - Marca

Форвард Атлетико Хулиан Альварес останется в клубе, утверждает Marca.

Напомним, что аргентинцем активно интересовалась Барселона, но Атлетико не отпустил игрока, несмотря на его желание.

Также на Альвареса претендовал Арсенал, однако возвращаться в АПЛ не захотел сам игрок.

Как утверждают источники издания, Альварес смирился с тем, что останется в Атлетико. В ближайшее время клуб начнет реинтеграцию игрока.

Ранее также сообщалось, что Реал продал своего игрока в АПЛ.

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