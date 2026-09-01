Челси нашел юного защитника, но получит его через два года
Челси достиг принципиальной договоренности с Аталантой относительно перехода итальянского защитника Онеста Аганора. Как сообщает лондонский клуб, 18-летний футболист официально присоединится к команде в 2027 году.
В сезоне-2026/27 Аганор, как ожидается, будет выступать за Кристал Пэлас на правах аренды непосредственно из Аталанты. Такая схема связана с тем, что Челси уже отправил в Пэлас защитника Акселя Дисаси в аренду. Ообщая сумма будущей сделки может составить около 40 миллионов фунтов (примерно 48 миллионов евро) с учетом бонусов.
В прошлом сезоне Аганор отметился одним голом в 35 матчах за клуб. На его счету также две игры за сборную Италии.
Ранее стало известно, что немецкий клуб выкупил нападающего Челси, воспользовавшись опцией, предусмотренной соглашением между сторонами.
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