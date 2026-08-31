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Футбол

Челси собирается отправить Мудрика в аренду до закрытия трансферного окна

Попыток подписать украинца не оставляет другой клуб АПЛ.
Сегодня, 12:44       Автор: Игорь Мищук
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Украинский вингер Челси Михаил Мудрик этот сезон с большой долей вероятности проведет в другой команде.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, лондонский клуб собирается отправить 25-летнего футболиста в аренду до закрытия трансферного окна.

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Одним из претендентов на украинца остается Лидс, который на протяжении нескольких дней настаивает на переходе игрока, однако, по информации источника, в оставшееся до дедлайна время могут возникнуть и другие неожиданные варианты.

Отмечается, что сам Мудрик хотел бы остаться в английской Премьер-лиге.

Напомним, ранее были названы семь клубов, где Мудрик может продолжить карьеру.

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