Челси собирается отправить Мудрика в аренду до закрытия трансферного окна
Украинский вингер Челси Михаил Мудрик этот сезон с большой долей вероятности проведет в другой команде.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, лондонский клуб собирается отправить 25-летнего футболиста в аренду до закрытия трансферного окна.
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Одним из претендентов на украинца остается Лидс, который на протяжении нескольких дней настаивает на переходе игрока, однако, по информации источника, в оставшееся до дедлайна время могут возникнуть и другие неожиданные варианты.
Отмечается, что сам Мудрик хотел бы остаться в английской Премьер-лиге.
Напомним, ранее были названы семь клубов, где Мудрик может продолжить карьеру.
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