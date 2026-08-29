Полузащитник Милана перешел в другой клуб Серии А

Состав Комо пополнил полузащитник Милана Самуэле Риччи.

О переходе 25-летнего футболиста сообщает официальный сайт клуба.

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Итальянский хавбек присоединился к Комо на правах годичной аренды, за которую клуб заплатил 2 миллиона евро. Также соглашение предусматривает возможность выкупа игрока.

Como 1907 is delighted to announce the signing of Italian international midfielder Samuele Ricci from @acmilan on loan until the end of the 2026/27 season, with an option to make the move permanent.



Official statement ➡️ https://t.co/tZcsDKtTyp pic.twitter.com/71jVYZCKZN — Como1907 (@Como_1907) August 29, 2026

Напомним, что Милан приобрел Риччи прошлым летом у Торино за 23 миллиона евро. В составе "россонери" полузащитник провел во всех турнирах 34 матча, отличившись одним голом и четырьмя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Астон Вилла интересуется звездой Милана.

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