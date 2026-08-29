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Полузащитник Милана перешел в другой клуб Серии А

Самуэле Риччи продолжит карьеру в составе Комо.
Сегодня, 17:27       Автор: Игорь Мищук
Самуэле Риччи / Como1907
Самуэле Риччи / Como1907

Состав Комо пополнил полузащитник Милана Самуэле Риччи.

О переходе 25-летнего футболиста сообщает официальный сайт клуба.

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Итальянский хавбек присоединился к Комо на правах годичной аренды, за которую клуб заплатил 2 миллиона евро. Также соглашение предусматривает возможность выкупа игрока.

Напомним, что Милан приобрел Риччи прошлым летом у Торино за 23 миллиона евро. В составе "россонери" полузащитник провел во всех турнирах 34 матча, отличившись одним голом и четырьмя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Астон Вилла интересуется звездой Милана.

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