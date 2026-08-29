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Ливерпуль - Ноттингем Форест 2:2: обзор матча и результат игры 29.08.2026

Команды устроили обмен голами, а мерсисайдцы дважды отыгрывались.
Сегодня, 16:45       Автор: Игорь Мищук
Ливерпуль и Ноттингем Форест сыграли вничью / Getty Images
Ливерпуль и Ноттингем Форест сыграли вничью / Getty Images

В субботу, 29 августа, Ливерпуль принимал на своем поле Ноттингем Форест в рамках второго тура английской Премьер-лиги.

Подопечные Андони Ираолы второй подряд поединок в чемпионате завершили с аналогичным результатом, сыграв с "лесниками" вничью 2:2.

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Счет в матче открыл Ноттингем в середине первого тайма благодаря результативному удару Дана Ндойе. Мерсисайдцы достаточно быстро ответили своим забитым мячом, однако гол Флориана Вирца на 32-й минуте был отменен из-за офсайда.

Все же во второй половине встречи Ливерпуль восстановил паритет усилиями Александера Исака, который на 60-й минуте замкнул прострел от Коди Гакпо. Однако уже спустя десять минут гости снова вышли вперед, заработав право на пенальти, который реализовал Морган Гиббс-Уайт. От поражения хозяев поля на 82-й минуте спас Виктор Муньос, во второй раз сравняв счет в поединке.

После двух сыгранных матчей Ливерпуль имеет в своем активе два очка, а Ноттингем Форест - один балл.

Статистика матча Ливерпуль - Ноттингем Форест 2-го тура чемпионата Англии

Ливерпуль - Ноттингем Форест 2:2

Голы: Исак, 60, Муньос, 82 - Ндойе, 24, Гиббс-Уайт, 70 (пен.)

Ожидаемые голы (xG): 1.61 - 2.30
Владение мячом: 70% - 30%
Удары: 13 - 12
Удары в створ: 4 - 3
Угловые: 3 - 5
Фолы: 13 - 10

Ливерпуль: Алиссон - Фримпонг (Гравенберх, 71), Жаке (Араухо, 77), ван Дейк, Керкез (Цимикас, 71) - Собослаи, Мак Аллистер (Ньони, 77) - Муньос, Вирц, Гакпо (Нгумоа) - Исак.

Ноттингем Форест: Селс - Да Кунья, Миленкович, Мурильо - Айна (Нетц, 86), Шлагер, Макати (Хадсон-Одои, 90+2), Уильямс - Ндойе (Делап, 66), Гиббс-Уайт - Жезус (Домингес, 90+2)

Предупреждения: Муньос, Вирц, Алиссон, Араухо - Жезус.

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