Манчестер Сити с двумя дублями разбил Кристал Пэлас

В пятницу, 28 августа, Кристал Пэлас принимал на своей поле Манчестер Сити.

Гости с первых минут забрали игру под свой контроль и довольно быстро открыл счет голом Холанда. До конца тайма команды создали по моменту и ушли на перерыв.

Второй тайм быстро разогнался, и на 54-й минуте Шерки после индивидуального прохода удвоил преимущество своей команды. Затем голом отличился и Доннарумма, отправив мяч в собственные ворота.

Однако довольно быстро Шерки снова увеличил разрыв до двух мячей, а точку в матче поставил Холанд, также оформив дубль.

Кристал Пэлас - Манчестер Сити 1:4

Голы: Доннарумма (автогол), 56 - Холанд, 17, 84, Шерки, 54, 59

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!