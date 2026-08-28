iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Манчестер Сити с двумя дублями разбил Кристал Пэлас

"Горожане" провели более уверенный матч.
Вчера, 23:55       Автор: Андрей Безуглый
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

В пятницу, 28 августа, Кристал Пэлас принимал на своей поле Манчестер Сити.

Гости с первых минут забрали игру под свой контроль и довольно быстро открыл счет голом Холанда. До конца тайма команды создали по моменту и ушли на перерыв.

Второй тайм быстро разогнался, и на 54-й минуте Шерки после индивидуального прохода удвоил преимущество своей команды. Затем голом отличился и Доннарумма, отправив мяч в собственные ворота.

Однако довольно быстро Шерки снова увеличил разрыв до двух мячей, а точку в матче поставил Холанд, также оформив дубль.

Кристал Пэлас - Манчестер Сити 1:4
Голы: Доннарумма (автогол), 56 - Холанд, 17, 84, Шерки, 54, 59

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Бавария стартовала с уверенной победы над Штутгартом Бавария стартовала с уверенной победы над Штутгартом
Манчестер Сити может вернуть в клуб своего бывшего игрока Манчестер Сити может вернуть в клуб своего бывшего игрока
УПЛ: Колос и Оболонь поделили очки на старте тура УПЛ: Колос и Оболонь поделили очки на старте тура
Арсенал решил попробовать подписать другого игрока Реала Арсенал решил попробовать подписать другого игрока Реала

Видео

Сикан забил свой пятый гол за Андерлехт в квалификации Лиги Европы
Сикан забил свой пятый гол за Андерлехт в квалификации Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: старт тура УПЛ, матчи Манчестер Сити, Баварии, ПСЖ, Милана
просмотров
УПЛ: Колос и Оболонь поделили очки на старте тура
просмотров
Ястремская потерпела поражение на старте турнира в Мексике
просмотров
Калинина снялась с турнира в Монтеррее из-за травмы
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:55
Европа23:55
Манчестер Сити с двумя дублями разбил Кристал Пэлас
Европа23:40
Бавария стартовала с уверенной победы над Штутгартом
Европа22:47
Манчестер Сити может вернуть в клуб своего бывшего игрока
Украина22:20
УПЛ: Колос и Оболонь поделили очки на старте тура
Европа21:58
Арсенал решил попробовать подписать другого игрока Реала
Сборные21:20
Сборная Украины стартовала с победы в отборе ЧМ-2027
Европа20:24
УЕФА завел дисциплинарное дело против сербского клуба
Украина19:57
Колос и Оболонь наконец доиграл матч четвертого тура
Европа18:50
Бывший форвард сборной Англии будет стримить Бундеслигу
Украина18:40
Шахтер — Полесье: как букмекеры оценивают шансы команд?
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK