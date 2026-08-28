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Футбол

Арсенал решил попробовать подписать другого игрока Реала

Эндрик заинтересовал лондонцев.
Сегодня, 21:58       Автор: Андрей Безуглый
Эндрик / Getty Images
Эндрик / Getty Images

Арсенал сделал запрос по Эндрику, утверждает talkSPORT.

Лондонский клуб готов выкупить бразильца у Реала, однако лично Жозе Моуринью против того, чтобы отпускать игрока.

Отметим, что после аренды в Лионе Эндрик привлек внимание многих европейских клубов. А потому, если Реал согласиться на переговоры, могут появиться и другие претенденты.

Однако Моуринью выступает против продажи форварда, так как намерен использовать его в предстоящем сезоне. На текущий момент Реал не дал официальный ответ.

Ранее также сообщалось, что экс-нападающий сборной Англии нашел себе необычное занятие.

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