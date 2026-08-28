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УЕФА завел дисциплинарное дело против сербского клуба

Фанаты Црвены Звезды выступили в поддержку военного преступника.
Сегодня, 20:24       Автор: Андрей Безуглый
/ x.com/crvenazvezdafk
/ x.com/crvenazvezdafk

УЕФА открыл дисциплинарное дело против Црвены Звезды.

Во время матча Лиги Европы против Виктории Плзень сербские болельщики вывесили баннеры в память о Ратко Младиче.

Более того, после матча официальное соцсети клуба опубликовали фото с этими баннерами.

Напомним, что Ратко Младич - генерал армии Республики Сербской, который накануне умер в следственном изоляторе в Гааге.

Младича прозвали Боснийским мясником после инцидента в Сребренице, в которой солдаты под его руководством убили около 10 000 человек. Был признан военным преступником и приговорен к пожизненному заключению.

Напомним, что результаты жербьевки Лиги Европы доступны на нашем сайте.

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