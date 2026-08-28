УЕФА завел дисциплинарное дело против сербского клуба
Фанаты Црвены Звезды выступили в поддержку военного преступника.
УЕФА открыл дисциплинарное дело против Црвены Звезды.
Во время матча Лиги Европы против Виктории Плзень сербские болельщики вывесили баннеры в память о Ратко Младиче.
Более того, после матча официальное соцсети клуба опубликовали фото с этими баннерами.
Напомним, что Ратко Младич - генерал армии Республики Сербской, который накануне умер в следственном изоляторе в Гааге.
Младича прозвали Боснийским мясником после инцидента в Сребренице, в которой солдаты под его руководством убили около 10 000 человек. Был признан военным преступником и приговорен к пожизненному заключению.
Напомним, что результаты жербьевки Лиги Европы доступны на нашем сайте.
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