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Футбол

Аякс против Аталанты, Трабзонспор против Фрайбурга: состоялась жеребьевка Лиги конференций

36 участников узнали соперников в основном раунде турнира.
Сегодня, 16:30       Автор: Игорь Мищук
Состоялась жеребьевка Лиги конференций / Getty Images
Состоялась жеребьевка Лиги конференций / Getty Images

В пятницу, 28 августа, в Монако прошла жеребьевка общего этапа Лиги конференций сезона-2026/27.

В ходе жеребьевки 36 участников были распределены на шесть корзин по шесть команд и получили своих соперников. На этой стадии турнира каждая команда проведет по одному матчу с представителем каждой корзины.

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Результаты жеребьевки Лиги конференций

Корзина 1

  • Аталанта: Пафос, Аякс, Кайрат, Борац Баня-Лука, Мьельбю, Рига.
  • Брага: Гент, Копенгаген, КуПС, Бранн, Эгнатия, Орхус.
  • Аякс: Аталанта, Мидтьюлланд, Хетафе, Сент-Трюйден, Тун, Хайдук.
  • Фрайбург: Панатинаикос, Монако, Твенте, Трабзонспор, Яблонец, Кауно Жальгирис.
  • Монако: Фрайбург, Брайтон, Линкольн Ред Импс, Хартс, Нордшелланд, ЦСКА София.
  • Копенгаген: Брага, Црвена Звезда, Лугано, Университатя Крайова, Иберия, Интер Эскальдес.

Корзина 2

  • Мидтьюлланд: Аякс, Пафос, Сент-Трюйден, Линкольн Ред Импс, Хайдук, Эгнатия.
  • Црвена Звезда: Копенгаген, Гент, Трабзонспор, Лугано, Интер Эскальдес, Иберия.
  • Гент: Црвена Звезда, Брага, Бранн, КуПС, Орхус, Тун.
  • Панатинаикос: Брайтон, Фрайбург, Борац Баня-Лука, Кайрат, ЦСКА София, Нордшелланд.
  • Пафос: Мидтьюлланд, Аталанта, Хартс, Твенте, Рига, Мьельбю.
  • Брайтон: Монако, Панатинаикос, Университатя Крайова, Хетафе, Кауно Жальгирис, Яблонец.

Корзина 3

  • Лугано: Црвена Звезда, Копенгаген, Сент-Трюйден, Хетафе, Кауно Жальгирис, Яблонец.
  • Хетафе: Брайтон, Аякс, Лугано, Университатя Крайова, Интер Эскальдес, Иберия.
  • КуПС: Гент, Брага, Трабзонспор, Борац Баня-Лука, ЦСКА София, Нордшелланд.
  • Твенте: Пафос, Фрайбург, Кайрат, Линкольн Ред Импс, Тун, Орхус.
  • Линкольн Ред Импс: Мидтьюлланд, Монако, Твенте, Бранн, Хайдук, Эгнатия.
  • Борац Баня-Лука: Аталанта, Панатинаикос, КуПС, Хартс, Рига, Мьельбю.

Корзина 4

  • Сент-Трюйден: Аякс, Мидтьюлланд, Бранн, Лугано, Иберия, Хайдук.
  • Бранн: Брага, Гент, Линкольн Ред Импс, Сент-Трюйден, Орхус, Кауно Жальгирис.
  • Хартс: Монако, Пафос, Борац Баня-Лука, Трабзонспор, Нордшелланд, Тун.
  • Кайрат: Панатинаикос, Аталанта, Университатя Крайова, Твенте, Мьельбю, Рига.
  • Трабзонспор: Фрайбург, Црвена Звезда, Хартс, КуПС, Яблонец, ЦСКА София.
  • Университатя Крайова: Копенгаген, Брайтон, Хетафе, Кайрат, Эгнатия, Интер Эскальдес.

Корзина 5

  • Рига: Аталанта, Пафос, Кайрат, Борац Баня-Лука, Яблонец, Кауно Жальгирис.
  • Хайдук: Аякс, Мидтьюлланд, Сент-Трюйден, Линкольн Ред Импс, Нордшелланд, Тун.
  • Яблонец: Брайтон, Фрайбург, Лугано, Трабзонспор, Иберия, Рига.
  • Нордшелланд: Панатинаикос, Монако, КуПС, Хартс, ЦСКА София, Хайдук.
  • Орхус: Брага, Гент, Твенте, Бранн, Эгнатия, Интер Эскальдес.
  • Интер Эскальдес: Копенгаген, Црвена Звезда, Университатя Крайова, Хетафе, Орхус, Мьельбю.

Корзина 6

  • Тун: Гент, Аякс, Хартс, Твенте, Хайдук, ЦСКА София.
  • ЦСКА София: Монако, Панатинаикос, Трабзонспор, КуПС, Тун, Нордшелланд.
  • Кауно Жальгирис: Фрайбург, Брайтон, Бранн, Лугано, Рига, Эгнатия.
  • Мьельбю: Пафос, Аталанта, Борац Баня-Лука, Кайрат, Интер Эскальдес, Иберия.
  • Иберия: Црвена Звезда, Копенгаген, Хетафе, Сент-Трюйден, Мьельбю, Яблонец.
  • Эгнатия: Мидтьюлланд, Брага, Линкольн Ред Импс, Университатя Крайова, Кауно Жальгирис, Орхус.

Расписание Лиги конференций с датами и временем начала матчей будет опубликовано не позднее воскресенья, 30 августа. Общий этап стартует 15 октября.

Напомним, накануне также состоялась жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: жеребьевка

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