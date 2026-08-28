Аякс против Аталанты, Трабзонспор против Фрайбурга: состоялась жеребьевка Лиги конференций
В пятницу, 28 августа, в Монако прошла жеребьевка общего этапа Лиги конференций сезона-2026/27.
В ходе жеребьевки 36 участников были распределены на шесть корзин по шесть команд и получили своих соперников. На этой стадии турнира каждая команда проведет по одному матчу с представителем каждой корзины.
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Результаты жеребьевки Лиги конференций
Корзина 1
- Аталанта: Пафос, Аякс, Кайрат, Борац Баня-Лука, Мьельбю, Рига.
- Брага: Гент, Копенгаген, КуПС, Бранн, Эгнатия, Орхус.
- Аякс: Аталанта, Мидтьюлланд, Хетафе, Сент-Трюйден, Тун, Хайдук.
- Фрайбург: Панатинаикос, Монако, Твенте, Трабзонспор, Яблонец, Кауно Жальгирис.
- Монако: Фрайбург, Брайтон, Линкольн Ред Импс, Хартс, Нордшелланд, ЦСКА София.
- Копенгаген: Брага, Црвена Звезда, Лугано, Университатя Крайова, Иберия, Интер Эскальдес.
Корзина 2
- Мидтьюлланд: Аякс, Пафос, Сент-Трюйден, Линкольн Ред Импс, Хайдук, Эгнатия.
- Црвена Звезда: Копенгаген, Гент, Трабзонспор, Лугано, Интер Эскальдес, Иберия.
- Гент: Црвена Звезда, Брага, Бранн, КуПС, Орхус, Тун.
- Панатинаикос: Брайтон, Фрайбург, Борац Баня-Лука, Кайрат, ЦСКА София, Нордшелланд.
- Пафос: Мидтьюлланд, Аталанта, Хартс, Твенте, Рига, Мьельбю.
- Брайтон: Монако, Панатинаикос, Университатя Крайова, Хетафе, Кауно Жальгирис, Яблонец.
Корзина 3
- Лугано: Црвена Звезда, Копенгаген, Сент-Трюйден, Хетафе, Кауно Жальгирис, Яблонец.
- Хетафе: Брайтон, Аякс, Лугано, Университатя Крайова, Интер Эскальдес, Иберия.
- КуПС: Гент, Брага, Трабзонспор, Борац Баня-Лука, ЦСКА София, Нордшелланд.
- Твенте: Пафос, Фрайбург, Кайрат, Линкольн Ред Импс, Тун, Орхус.
- Линкольн Ред Импс: Мидтьюлланд, Монако, Твенте, Бранн, Хайдук, Эгнатия.
- Борац Баня-Лука: Аталанта, Панатинаикос, КуПС, Хартс, Рига, Мьельбю.
Корзина 4
- Сент-Трюйден: Аякс, Мидтьюлланд, Бранн, Лугано, Иберия, Хайдук.
- Бранн: Брага, Гент, Линкольн Ред Импс, Сент-Трюйден, Орхус, Кауно Жальгирис.
- Хартс: Монако, Пафос, Борац Баня-Лука, Трабзонспор, Нордшелланд, Тун.
- Кайрат: Панатинаикос, Аталанта, Университатя Крайова, Твенте, Мьельбю, Рига.
- Трабзонспор: Фрайбург, Црвена Звезда, Хартс, КуПС, Яблонец, ЦСКА София.
- Университатя Крайова: Копенгаген, Брайтон, Хетафе, Кайрат, Эгнатия, Интер Эскальдес.
Корзина 5
- Рига: Аталанта, Пафос, Кайрат, Борац Баня-Лука, Яблонец, Кауно Жальгирис.
- Хайдук: Аякс, Мидтьюлланд, Сент-Трюйден, Линкольн Ред Импс, Нордшелланд, Тун.
- Яблонец: Брайтон, Фрайбург, Лугано, Трабзонспор, Иберия, Рига.
- Нордшелланд: Панатинаикос, Монако, КуПС, Хартс, ЦСКА София, Хайдук.
- Орхус: Брага, Гент, Твенте, Бранн, Эгнатия, Интер Эскальдес.
- Интер Эскальдес: Копенгаген, Црвена Звезда, Университатя Крайова, Хетафе, Орхус, Мьельбю.
Корзина 6
- Тун: Гент, Аякс, Хартс, Твенте, Хайдук, ЦСКА София.
- ЦСКА София: Монако, Панатинаикос, Трабзонспор, КуПС, Тун, Нордшелланд.
- Кауно Жальгирис: Фрайбург, Брайтон, Бранн, Лугано, Рига, Эгнатия.
- Мьельбю: Пафос, Аталанта, Борац Баня-Лука, Кайрат, Интер Эскальдес, Иберия.
- Иберия: Црвена Звезда, Копенгаген, Хетафе, Сент-Трюйден, Мьельбю, Яблонец.
- Эгнатия: Мидтьюлланд, Брага, Линкольн Ред Импс, Университатя Крайова, Кауно Жальгирис, Орхус.
Расписание Лиги конференций с датами и временем начала матчей будет опубликовано не позднее воскресенья, 30 августа. Общий этап стартует 15 октября.
Напомним, накануне также состоялась жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов.
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