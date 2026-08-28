Все участники Лиги конференций: утвержден состав корзин для жеребьевки

По итогам матчей отборочного раунда плей-офф Лиги конференций были определены все участники основного этапа турнира.

36 клубов для жеребьевки были распределены на шесть корзин по шесть команд. На общем этапе еврокубка каждая команда проведет по одному матчу с представителями каждой корзины.

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Жеребьевка основного раунда Лиги конференций состоится в пятницу, 28 августа, в 14:30 по киевскому времени.

Составы корзин для жеребьевки Лиги конференций:

Корзина 1 : Аталанта (Италия), Брага (Португалия), Аякс (Нидерланды), Фрайбург (Германия), Монако (Франция), Копенгаген (Дания).

: Аталанта (Италия), Брага (Португалия), Аякс (Нидерланды), Фрайбург (Германия), Монако (Франция), Копенгаген (Дания). Корзина 2 : Мидтьюлланд (Дания), Црвена Звезда (Сербия), Гент (Бельгия), Панатинаикос (Греция), Пафос (Кипр), Брайтон (Англия).

: Мидтьюлланд (Дания), Црвена Звезда (Сербия), Гент (Бельгия), Панатинаикос (Греция), Пафос (Кипр), Брайтон (Англия). Корзина 3 : Лугано (Швейцария), Хетафе (Испания), КуПС (Финляндия), Твенте (Нидерланды), Линкольн Ред Импс (Гибралтар), Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина).

: Лугано (Швейцария), Хетафе (Испания), КуПС (Финляндия), Твенте (Нидерланды), Линкольн Ред Импс (Гибралтар), Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина). Корзина 4 : Сент-Трюйден (Бельгия), Бранн (Норвегия), Хартс (Шотландия), Кайрат (Казахстан), Трабзонспор (Турция), Университатя Крайова (Румыния).

: Сент-Трюйден (Бельгия), Бранн (Норвегия), Хартс (Шотландия), Кайрат (Казахстан), Трабзонспор (Турция), Университатя Крайова (Румыния). Корзина 5 : Рига (Латвия), Хайдук (Хорватия), Яблонец (Чехия), Нордшелланд (Дания), Орхус (Дания), Интер Эскальдес (Андорра).

: Рига (Латвия), Хайдук (Хорватия), Яблонец (Чехия), Нордшелланд (Дания), Орхус (Дания), Интер Эскальдес (Андорра). Корзина 6: Тун (Швейцария), ЦСКА София (Болгария), Кауно Жальгирис (Литва), Мьельбю (Швеция), Иберия (Грузия), Эгнатия (Албания).

Расписание общего этапа Лиги конференций с датами и временем начала матчей будет опубликовано не позднее воскресенья, 30 августа. Общий этап начнется 15 октября.

Напомним, накануне также состоялась жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов.

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