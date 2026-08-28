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Стародубцева проиграла в четвертьфинале турнира в Монтеррее

Украинская теннисистка уступила бельгийской сопернице.
Сегодня, 08:58       Автор: Игорь Мищук
Юлия Стародубцева / Getty Images
Юлия Стародубцева / Getty Images

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №74) не смогла пробиться в полуфинал турнира WTA 500 в Монтеррее.

В четвертьфинальном матче соревнований в Мексике украинка встречалась с бельгийкой Элизе Мертенс (WTA №24) и потерпела поражение в двух сетах со счетом 1:6, 4:6.

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Соперницы провели на корте 1 час 30 минут. Стародубцева за матч не подавала навылет и допустила одну двойную ошибку.

Это была первая очная встреча теннисисток.

WTA 500, Монтеррей, Мексика
1/4 финала

Юлия Стародубцева (Украина) - Элизе Мертенс (Бельгия) 1:6, 4:6

Напомним, ранее сообщалось, что Даяна Ястремская проиграла в первом круге турнира в Монтеррее.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WTA Юлия Стародубцева

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