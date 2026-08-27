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Свитолина и Монфис не вышли в финал микста на US Open

Украинско-французская пара уступила Бенчич и Коболли в полуфинале турнира смешанных пар.
Сегодня, 08:45       Автор: Василий Войтюк
Свитолина и Монфис / Getty Images
Свитолина и Монфис / Getty Images

Элина Свитолина и Гаэль Монфис завершили выступление в смешанном парном разряде на US Open. В полуфинале украинско-французский дуэт уступил швейцарке Белинде Бенчич и итальянцу Флавио Коболли — 5:4(7), 1:4, 5:10.

Для Свитолиной и Монфиса этот полуфинал стал первым совместным выходом в четверку лучших в миксте на турнирах Grand Slam.

Свитолина также стала второй украинкой в истории US Open, которой удалось выйти в полуфинал смешанного парного разряда. Первой была Даяна Ястремская, достигшая этой стадии в 2021 году.

Свое выступление в Нью-Йорке Свитолина и Монфис продолжат в одиночном разряде. Матчи в этой категории стартуют в воскресенье.

Победителями US Open-2026 в смешанном парном разряде стали чешские теннисисты Каролина Мухова и Якуб Меншик.

В полуфинале чешский тандем обыграл мирру андрееву и андрея рублева — 5:4(6), 3:5, 11:9. В решающем тай-брейке Мухова и Меншик отыграли два матчбола. В финале чехи оказались сильнее Бенчич и Коболли — 6:3, 1:6, 10:6.

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