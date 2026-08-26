Астон Вилла согласовала сделки по двум нападающим

Астон Вилла продаст и подпишет двух нападающих, сообщают сразу несколько источников.

Фабрицио Романо пишет, что бирмингемцы согласились отпустить Олли Уоткинса в Аль-Хиляль.

30-летний англичанин принесет клубу 58+2 млн евро. Напомним, что Уоткинс был куплен у Брентфорда в 2020 году за 32 млн евро.

За Астон Виллу форвард провел 278 матчей, отличившись 108 голами и 47 ассистами.

И сразу же ему на замену Астон Вилла подпишет Николаса Джексона за 47+17 млн фунтов, что станет трансферным рекордом клуба.

Ранее также сообщалось, что Сандерленд также готовит пару трансферов.

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