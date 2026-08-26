Челси может подписать чемпиона мира

Голкипер Астон Виллы Эмилиано Мартинес может сменить клуб, пишет The Athletic.

Агенты аргентинца уже предложили игрока Челси, а самому Мартинесу интересен такой вариант продолжения карьеры.

Напомним, что ранее кипера пытался купить Ювентус, но в итоге решил отказаться от трансфера.

На текущий момент сделка полностью зависит от лондонцев. В Челси решают, нужен ли им Мартинес. Если да, то сделка оценивается в примерно 10 млн евро.

Ранее также новый трансфер представил Манчестер Сити.

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