ЛАСК совершил феноменальный камбэк против Селтика и вышел в основной раунд Лиги чемпионов

Австрийская команда отыгралась после 0:3 в первом матче и впервые в своей истории пробилась в основную стадию турнира.

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов австрийский ЛАСК встречался с шотландским Селтиком. В первом поединке кельты одержали убедительную победу со счетом 3:0 и имели отличные шансы на выход в основную стадию турнира.

В ответном матче ситуация для ЛАСК стала еще сложнее. На 22-й минуте Селтик открыл счет и увеличил свое преимущество по сумме двух встреч до 4:0.

Однако австрийская команда сумела перевернуть ход противостояния. ЛАСК постепенно отыграл отставание, а на 90-й минуте сравнял счет по сумме двух матчей и перевел игру в дополнительное время.

В экстра-тайме австрийцы дожали соперника и завершили невероятный камбэк. ЛАСК победил с общим счетом 5:4 по сумме двух матчей и впервые в своей истории вышел в основную стадию Лиги чемпионов.

Сегодня, 26 августа, определятся четыре последних участника Лиги чемпионов сезона-2026/27.

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