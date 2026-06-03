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Футбол

Защитник Кривбасса пополнил состав чемпиона Австрии

Иван Дибанго покинул криворожский клуб.
Сегодня, 08:52       Автор: Игорь Мищук
Иван Дибанго / LASK
Иван Дибанго / LASK

ЛАСК объявил о подписании левого защитника Кривбасса Ивана Дибанго.

Как сообщает официальный сайт австрийского клуба, 24-летний камерунский футболист заключил контракт до лета 2029 года.

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Игрок пополнил состав своей новой команды на правах свободного агента, поскольку его договор с криворожским клубом истекает в июне этого года.

Дибанго выступал за Кривбасс с 2022 года. Всего в составе команды защитник провел 96 матчей во всех турнирах, отличившись одним голом и 15 результативными передачами.

Перед завершением контракта с Кривбассом игрок в мае ночевал в офисе криворожского клуба, требуя выплаты задолженности по заработной плате.

Отметим, что ЛАСК в нынешнем сезоне стал чемпионом и завоевал Кубок Австрии.

Ранее сообщалось, что Кривбасс распрощался со своим капитаном.

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