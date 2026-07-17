ЧМ-2026: Анонс дня — Франция VS Англия

Предлагаем вашему вниманию вместе с betking, лицензированным беттинг-партнером проекта, анонс матча за третье место на Чемпионате мира.

Традиционно на Чемпионатах мира перед финалом проводится матч за третье место. Этот турнир не станет исключением.

В ночь с 18 на 19 июля определится бронзовый призер турнира в матче между Францией и Англией.

Франция - Англия

19 июля | 00:00 | Хард-Рок Стэдиум, Майами-Гарденс, США.

Сборная Франции очень смазала впечатление о себе в полуфинальном матче против Испании.

“Les bleus” были не похожи сами на себя, создав лишь 1-2 опасных момента за всю игру, когда у них уже почти не оставалось времени, чтобы отыграться.

Испания отлично справилась с нейтрализацией звездной атакующей четверки Дидье Дешама, но сможет ли это сделать Англия – вопрос, на который сейчас мало кто рискнет ответить утвердительно.

Также у французов будет дополнительная мотивация. Выиграть напоследок для вышеупомянутого Дешама хотя бы бронзовые медали Мундиаля, ведь после этого турнира команду, по сообщениям СМИ, возглавит Зинедин Зидан, а уход Дешама уже официально подтвержден.

В свою очередь, сборная Англии в полуфинале стала жертвой поспешных решений Томаса Тухеля.

Немецкий специалист решил увеличить количество защитников почти сразу после забитого гола. Это негативно повлияло на частоту контратак “трех львов” и на оборонительную структуру англичан.

В результате желание Тухеля сделать “как лучше” привело к результату “как всегда”, и в концовке встречи команда пропустила дважды.

Томас попытался “откатиться к заводским настройкам” после второго пропущенного гола, однако времени на исправление собственных ошибок уже почти не оставалось.

В целом по турниру Англия также производила гораздо более слабое впечатление, чем Франция, однако в футболе возможно всякое, поэтому списывать ее со счетов явно не стоит.

Интересный факт: В каждом матче за третье место с 1978 года забивалось 2+ мяча.

На сайте betking на победу Англии можно поставить с коэффициентом 2.75, тогда как победа Испании оценивается коэффициентом 2.90, ничья в основное время оценивается в 3,00.

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