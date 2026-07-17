ФИФА подготовила уникальные награды для победителей ЧМ-2026

ФИФА подготовила специальные награды для победителей чемпионата мира-2026 в стиле американской спортивной традиции.

Как сообщает официальный сайт Международной федерации футбола, кроме собственно трофея и золотых медалей, триумфаторы мирового первенства впервые в истории получат индивидуальные чемпионские перстни.

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Источник: FIFA

Каждый перстень будет изготовлен на заказ и будет иметь индивидуальный серийный номер и сертификат подлинности. На одной стороне будет изображен Кубок мира ФИФА, а на другой - символика сборной-победителя турнира.

Источник: FIFA

Всего будет выпущено 2026 перстней, 30 из которых будут зарезервированы для футболистов и представителей команды-чемпиона. Остальные 1996 поступят в продажу как официальная лицензированная продукция для болельщиков.

Источник: FIFA

Финал ЧМ-2026 между сборными Испании и Аргентины состоится в воскресенье, 19 июля, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей ЧМ-2026.

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