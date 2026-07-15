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Футбол

ФИФА может увеличить перерыв в финале ЧМ-2026 до 20 минут ради шоу

Бибер, Шакира и BTS выступят в перерыве финала.
Вчера, 23:28       Автор: Валентина Чорноштан
Фанаты / Getty Images
Фанаты / Getty Images

По информации The Times, руководство международной федерации футбола рассматривает возможность увеличения перерыва между таймами в финале.

Отмечается, что причина такого решения — масштабная церемония, которая развернётся прямо на газоне стадиона Метлайф.

В программе заявлены такие артисты, как Джастин Бибер, Шакира, BTS, Мадонна, нигерийский исполнитель Burna Boy, а также венесуэльский дирижёр Густаво Дудамель и хор PS22.

Добавляется, что в ФИФА рассчитывают, что общая продолжительность перерыва не превысит 20 минут, само же выступление, как ранее сообщалось, займёт 11 минут.

Ранее в полуфинале с Аргентиной форвард сборной Англии установил рекорд.

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