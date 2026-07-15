ФИФА может увеличить перерыв в финале ЧМ-2026 до 20 минут ради шоу
Бибер, Шакира и BTS выступят в перерыве финала.
По информации The Times, руководство международной федерации футбола рассматривает возможность увеличения перерыва между таймами в финале.
Отмечается, что причина такого решения — масштабная церемония, которая развернётся прямо на газоне стадиона Метлайф.
В программе заявлены такие артисты, как Джастин Бибер, Шакира, BTS, Мадонна, нигерийский исполнитель Burna Boy, а также венесуэльский дирижёр Густаво Дудамель и хор PS22.
Добавляется, что в ФИФА рассчитывают, что общая продолжительность перерыва не превысит 20 минут, само же выступление, как ранее сообщалось, займёт 11 минут.
Ранее в полуфинале с Аргентиной форвард сборной Англии установил рекорд.
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