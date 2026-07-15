В полуфинале с Аргентиной Кейн установил рекорд
Форвард Баварии и сборной Англии Гарри Кейн вышел в стартовом составе на полуфинальный матч чемпионата мира против Аргентины.
Тем самым эта игра стала для него 121-й в футболке национальной команды, и он превзошёл достижение Уэйна Руни, у которого 120 матчей.
Теперь Кейн – рекордсмен среди полевых игроков сборной Англии за всю историю, однако абсолютный рекорд по-прежнему принадлежит вратарю Питеру Шилтону, на счету которого 125 матчей.
121 - Tonight, Harry Kane becomes England's record outfield appearance maker, with his 121st cap taking him ahead of Wayne Rooney (120). Only goalkeeper Peter Shilton (125) has played more times for the Three Lions.— OptaJoe (@OptaJoe) July 15, 2026
Leader. pic.twitter.com/cfhNYe2l1s
К слову, Мбаппе может повторить достижение Беккенбауэра и Клозе.
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