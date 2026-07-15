iSport.ua
Русский Українська
Футбол

В полуфинале с Аргентиной Кейн установил рекорд

Обходит Руни и приближается к Шилтону.
Вчера, 22:57       Автор: Валентина Чорноштан
Гарри Кейн / Getty Images
Гарри Кейн / Getty Images

Форвард Баварии и сборной Англии Гарри Кейн вышел в стартовом составе на полуфинальный матч чемпионата мира против Аргентины.

Тем самым эта игра стала для него 121-й в футболке национальной команды, и он превзошёл достижение Уэйна Руни, у которого 120 матчей.

Теперь Кейн – рекордсмен среди полевых игроков сборной Англии за всю историю, однако абсолютный рекорд по-прежнему принадлежит вратарю Питеру Шилтону, на счету которого 125 матчей.

К слову, Мбаппе может повторить достижение Беккенбауэра и Клозе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Англии Гарри Кейн

Статьи по теме

Дубль Беллингема против Норвегии вывел Англию в полуфинал ЧМ-2026 Дубль Беллингема против Норвегии вывел Англию в полуфинал ЧМ-2026
Пикфорд стал рекордсменом сборной Англии на чемпионатах мира Пикфорд стал рекордсменом сборной Англии на чемпионатах мира
Ключевой игрок сборной Англии рискует пропустить четвертьфинал ЧМ-2026 с Норвегией Ключевой игрок сборной Англии рискует пропустить четвертьфинал ЧМ-2026 с Норвегией
Полузащитник сборной Англии больше не сыграет на ЧМ-2026 из-за нелепой травмы Полузащитник сборной Англии больше не сыграет на ЧМ-2026 из-за нелепой травмы

Видео

Испания одержала победу над Францией на пути к финалу ЧМ-2026 - видео матча
Испания одержала победу над Францией на пути к финалу ЧМ-2026 - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: полуфинальный матч ЧМ-2026 Англия - Аргентина и игры Лиги чемпионов
просмотров
Костюк уступила в полуфинале Уимблдона
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" проведут спарринг после матча квалификации Лиги Европы
просмотров
Калинина уступила на старте турнира в Яссах
просмотров

Последние новости

ЧМ-202600:32
ЧМ-2026: финал Испания - Аргентина, матч за третье место пройдет между Англией и Францией
ЧМ-202600:21
Аргентина вырвала победу над англичанами
Вчера, 23:58
Украина23:58
"Хорошо изучили соперников": Костюк настроен решительно перед выездом в Румынию
ЧМ-202623:39
Месси установил рекорд полуфиналов
ЧМ-202623:28
ФИФА может увеличить перерыв в финале ЧМ-2026 до 20 минут ради шоу
ЧМ-202622:57
В полуфинале с Аргентиной Кейн установил рекорд
НБА22:41
Филадельфия активно пытается подписать экс-форварда Лейкерс
Другое22:19
Украина обыграла Иран в Лиге наций
Европа21:50
Реал может оформить сенсационный трансфер этим летом
ЧМ-202621:23
"Когда проигрываешь, ищешь оправдания": Де ла Фуэнте ответил Дешаму на критику судейства
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK