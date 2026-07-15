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Украина обыграла Иран в Лиге наций

Мужская сборная Украины по волейболу сумела достичь шестой победы.
Сегодня, 22:19       Автор: Валентина Чорноштан
Мужская сборная Украины по волейболу / volleyball.ua
Мужская сборная Украины по волейболу / volleyball.ua

Мужская сборная Украины по волейболу сумела переиграть Иран со счётом 3:1 (25:22, 25:21, 29:31, 25:17).

Первые две партии прошли под диктовку сине-жёлтых: они уверенно контролировали ход игры и эффективно использовали свои атакующие возможности.

В третьем сете игра выдалась чрезвычайно напряжённой — соперники шли ноздря в ноздрю, и лишь на самой финишной прямой, при счёте 31:29, удача улыбнулась иранцам.

Однако украинцы не позволили этому эпизоду выбить себя из колеи: в четвёртом отрезке они вновь перехватили инициативу и уверенно довели встречу до победы — 25:17.

Эта победа стала для украинцев шестой на турнире. Следующий соперник — сборная Сербии, матч с которой состоится 16 июля.

Тем временем женская сборная Украины едва не совершила камбэк, но уступила в Лиге наций по волейболу.

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