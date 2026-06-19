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Украина потерпела поражение от Нидерландов в женской Лиге наций по волейболу

Украинки проиграли пятый из семи проведенных матчей в турнире.
Сегодня, 15:05       Автор: Игорь Мищук
Украина проиграла Нидерландам / en.volleyballworld.com
Украина проиграла Нидерландам / en.volleyballworld.com

В пятницу, 19 июня, женская сборная Украины сыграла свой седьмой матч в нынешнем розыгрыше Лиги наций по волейболу.

Украинские волейболистки встречались с командой Нидерландов и потерпели поражение в трех партиях.

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Подопечные Якуба Глушака со старта матча обеспечили себе отрыв в четыре очка, однако в дальнейшем нидерландки его нивелировали, выровняли игру и выиграли первый сет со счетом 25:22.

Начало второй партии прошло в борьбе, но затем нидерландская сборная начала наращивать преимущество, доведя его до +10, и в итоге закрыла сет с результатом 25:17.

В третьем сете нидерландские волейболистки вели от начала игрового отрезка, позволив украинкам только сравнять счет в середине партии, и одержали победу 25:20.

Лига наций, женщины
7-й тур

Украина - Нидерланды 0:3 (22:25, 17:25, 20:25)

Ранее сборная Украины в Лиге наций проиграла США (0:3), победила Германию (3:2), уступила Японии (1:3) и Франции (2:3), обыграла Таиланд (3:2) и потерпела поражение от Польши (1:3). После семи сыгранных матчей "сине-желтые" с пятью очками занимают 13-е место в турнирной таблице.

Вторую игровую неделю турнира украинская сборная закроет матчем с Болгарией, который состоится в воскресенье, 21 июня.

Напомним, что в Лиге наций 18 сборных в течение трех игровых недель проведут по 12 матчей каждая. Восемь команд продолжат борьбу в плей-офф, а последняя сборная вылетит из турнира.

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