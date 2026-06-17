Украина одержала вторую победу в женской Лиге наций по волейболу

В среду, 17 июня, женская сборная Украины провела свой пятый матч в рамках нынешнего розыгрыша волейбольной Лиги наций.

Подопечные Якуба Глушака встречались с хозяйками площадки командой Таиланда и обыграли соперниц со счетом 3:2.

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Украинская и таиландская сборные поочередно забрали первые четыре сета, а поединок перешел на тай-брейк, где победу праздновали украинки - 15:10.

Лига наций, женщины

5-й тур

Таиланд - Украина 2:3 (23:25, 25:19, 26:28, 25:22, 10:15)

Ранее сборная Украины проиграла США (0:3), одолела Германию (3:2), а также уступила Японии (1:3) и Франции (2:3). На данный момент "сине-желтые" с пятью очками занимают 12-е место в турнирной таблице.

Свой следующий матч украинки проведут 18 июня против Польши, а также в рамках второй игровой недели встретятся с Нидерландами (19 июня) и Болгарией (21 июня).

Напомним, что в Лиге наций 18 сборных в течение трех игровых недель проведут по 12 матчей каждая. Восемь команд продолжат борьбу в плей-офф, а последняя сборная вылетит из турнира.

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