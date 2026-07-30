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Украина уступила Польше в дебютном плей-офф Лиги наций по волейболу

Украинцы навязали борьбу, но не смогли справиться с первым номером мирового рейтинга.
Сегодня, 16:45       Автор: Игорь Мищук
Украина проиграла Польше / en.volleyballworld.com
Украина проиграла Польше / en.volleyballworld.com

В четверг, 30 июля, мужская сборная Украины по волейболу провела свой первый в истории матч в плей-офф Лиги наций.

В четвертьфинале соревнований подопечные Рауля Лосано противостояли первому номеру мирового рейтинга и действующим чемпионам турнира команде Польши и потерпели поражение в четырех сетах.

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В первой партии сборная Польши захватила инициативу от начала игры и не позволили украинцам ни разу сравнять счет. Поляки доводили максимальный разрыв в счете до семи очков и хотя "сине-желтым" удавалось сокращать отставание, они все же уступили 22:25. Второй сет соперники провели на равных, но под конец украинская команда сумела забрать партию с результатом 25:22.

Третья партия также проходила в равной борьбе, но до счета 10:10, после чего польская сборная начала наращивать преимущество, выиграв в итоге 25:20. А четвертый сет уверенно остался за поляками, которые ушли в отрыв на шесть-семь очков, а закрыли партию и вовсе с разницей +8 - 25:17.

Лига наций, мужчины
Плей-офф
Четвертьфинал

Польша - Украина 3:1 (25:22, 22:25, 25:20, 25:17)

Напомним, что сборная Украины второй сезон подряд выступает в Лиге наций, а в нынешнем розыгрыше турнира впервые в истории вышла в плей-офф, заняв седьмое место в турнирной таблице основного раунда. На общем этапе украинцы одержал семь побед и потерпели пять поражений.

Польша продолжит борьбу в плей-офф Лиги наций, где встретится в полуфинале со Словенией. В другой полуфинальной паре сыграют Япония и США.

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