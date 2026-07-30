Экс-тренер Ливерпуля может возглавить саудовский клуб

Аль-Ахли находится в активном поиске нового главного тренера, пишет Бен Джейкобс.

Напомним, что накануне стало известно, что клуб покинет Матис Яйссле, который заменит Эдди Хау в Ньюкасле.

Саудовский клуб уже выбрал несколько претендентов, среди которых выделяется бывший наставник Ливерпуля Арне Слот.

При этом нидерландский специалист вряд ли примет предложение. Слот предпочел бы остаться в Европе, а потому Аль-Ахли придется найти серьезные аргументы, чтобы убедить тренера.

Ранее также сообщалось, что сборная Италии представила нового тренера.

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