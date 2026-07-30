Милан хочет подписать таланта Арсенала

Итан Нванери может переехать в Италию.

Милан активно интересуется Итаном Нванери, пишет Маттео Моретто.

18-летний форвард Арсенала вторую часть прошлого сезона провел в Марселе, где в 11 матчах, отличившись двумя голами.

Тем не менее Нванери все еще считается талантливым игроком, а потому привлекает внимание.

Помимо Милана игроком интересуются Фулхэм, Эвертон и РБ Лейпциг. Арсенал, в целом, не против расстаться с Нванери, который оценивается в 35 млн евро.

Ранее также Челси завершил трансфер защитника сборной Франции.

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