Рома заменила Довбика форвардом Болоньи
Рома объявила о подписании аргентинского нападающего Болоньи Сантьяго Кастро.
Как сообщает официальный сайт римского клуба, 21-летний футболист присоединился к команде на правах полноценного трансфера.
Детали сделки не разглашаются, однако, по данным Transfermarkt, сумма компенсации составила 35 миллионов евро, а игрок подписал с "джаллоросси" контракт, рассчитанный до июня 2031 года.
Читай также: Довбик официально сменил клуб в Италии
В составе Ромы аргентинец будет выступать под 9-м номером, который ранее принадлежал украинскому нападающему Артему Довбику. Украинец же отправился в аренду в Болонью.
Benvenuto a Roma, Santiago 🇦🇷#ASRoma pic.twitter.com/NyaycdrD77— AS Roma (@OfficialASRoma) July 30, 2026
В минувшем сезоне Кастро провел за Болонью 51 матч во всех турнирах, отличившись 11 голами и четырьмя результативными передачами.
Ранее сообщалось, что Рома хочет арендовать бразильского вундеркинда Реала.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!