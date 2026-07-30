Рома заменила Довбика форвардом Болоньи

Сантьяго Кастро перешел в римский клуб и взял номер украинца.

Рома объявила о подписании аргентинского нападающего Болоньи Сантьяго Кастро.

Как сообщает официальный сайт римского клуба, 21-летний футболист присоединился к команде на правах полноценного трансфера.

Детали сделки не разглашаются, однако, по данным Transfermarkt, сумма компенсации составила 35 миллионов евро, а игрок подписал с "джаллоросси" контракт, рассчитанный до июня 2031 года.

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В составе Ромы аргентинец будет выступать под 9-м номером, который ранее принадлежал украинскому нападающему Артему Довбику. Украинец же отправился в аренду в Болонью.

В минувшем сезоне Кастро провел за Болонью 51 матч во всех турнирах, отличившись 11 голами и четырьмя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Рома хочет арендовать бразильского вундеркинда Реала.

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