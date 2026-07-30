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Автоспорт

MotoGP может выступить в рамках Гран-при Ф-1

Демонстрационные заезды в рамках Гран-при.
Сегодня, 14:34       Автор: Валентина Чорноштан
MotoGP лого / Getty Images
MotoGP лого / Getty Images

MotoGP может провести демонстрационные заезды в рамках Гран-при США Формулы-1.

Гран-при пройдёт 23-25 октября, одновременно с этапом MotoGP в Австралии, поэтому действующие гонщики участвовать не смогут.

По данным источника Autosport, предполагается, что команды предоставят демонстрационные мотоциклы.

К заездам могут привлечь бывших пилотов MotoGP, связанных с производителями. Однако окончательные детали и вопрос финансирования логистики пока не согласованы.

Тем временем пилот Ред Булл, который хочет покинуть команду, был замечен на яхте босса Мерседеса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Moto GP Формула - 1

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