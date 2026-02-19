iSport.ua
В MotoGP пройдет первая в истории городская гонка

Заменит Филлип-Айленд на Аделаиду.
Сегодня, 10:23       Автор: Валентина Чорноштан
MotoGP / Getty Images
MotoGP / Getty Images

Накануне Австралия предложила MotoGP организовать гонку в Аделаиде.

По данным Mundo Deportivo, после истечения срока действия текущего контракта с трассой Филлип-Айленд, MotoGP столкнулись с поиском новой трассы, но Австралия нашла решение этой проблемы.

Правительство Южной Австралии представило проект по созданию первой настоящей городской трассы, которая примет этап чемпионата мира MotoGP, на что спортивный директор дал "зелёный свет" этому плану.

С сезона 2027 года в чемпионате мира впервые пройдет городская гонка в Аделаиде. Отметим, что ранее Аделаида принимала Гран-при Австралии Формулы-1 с 1985 по 1995 год.

Тем временем в Формуле-1 также грядут изменения в сезоне 2027, один из европейских этапов может вернуться в календарь.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аделаида Moto GP

