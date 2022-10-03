Финикс сенсационно уступил Аделаиде в рамках предсезонного матча

В понедельник, 3 октября, в рамках предсезонной подготовки Финикс встречался австралийской Аделаидой.

Американский коллектив, который был фаворитом встречи, сенсационно уступив. На счету представителя НБА лишь одна выигранная четверть.

Финикс – Аделаида– 124:134 (28:33, 31:38, 31:25, 34:38)

Финикс: Пэйн (23), Бриджес (22 + 7 подборов), Эйтон (22 + 6 подборов), Букер (13), Лэндейл (12 + 6 подборов), Пол (6 + 12 передач).

Аделаида: Рэнделл (35), Фрэнкс (32 + 7 подборов), Кливленд (22 + 5 подборов).

Стоит отметить, что Аделаида - первая команда с 2015 года, которая сумела обыграть представителя НБА в предсезонных играх.