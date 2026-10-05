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Украина - Венгрия: видео голов и лучших моментов матча 05.10.2026

Вашему вниманию обзор поединка украинской национальной команды в Лиге наций.
Вчера, 23:43       Автор: Игорь Мищук
Украина - Венгрия / Getty Images
Украина - Венгрия / Getty Images

В понедельник, 5 октября, сборная Украины проводит номинально домашний матч против Венгрии в четвертом туре Дивизиона B Лиги наций.

Вашему вниманию видео всех голов матча Украина - Венгрия в четвертом туре Лиги наций:

0:1 - М. Тот, 52

1:1 - Яремчук, 83

1:2 - Чингер, 85

Источник: MEGOGO

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