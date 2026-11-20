НХЛ: Монреаль обыграл Каролину, Вегас уступил Далласу, победы Миннесоты и Колорадо
В ночь на пятницу, 20 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 12 матчей.
Результаты матчей НХЛ за 19 ноября
Каролина – Монреаль – 1:2 (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)
Шайбы: 1:0 – 53 Элерс (Никишин, Станковен), 1:1 – 55 Хатсон (Кофилд, Сузуки), 1:2 – 61 Хатсон (Дано, Сузуки)
Оттава – Филадельфия – 5:6 (1:1, 2:1, 2:3, 0:1)
Шайбы: 1:0 – 1 Жиру (Зуб, Сэндерсон), 1:1 – 3 Типпет (Форстер, Конекны), 2:1 – 23 Козенс (Зеттерлунд, Штюцле), 3:1 – 33 Батерсон (Холлидей, Штюцле), 3:2 – 38 Йорк (Конекны, Драйсдейл), 4:2 – 41 Томазино (Батерсон), 5:2 – 45 Козенс (Грейг), 5:3 – 46 Йорк (Кутюрье, Кэйтс), 5:4 – 46 Форстер (Конекны), 5:5 – 57 Драйсдейл (Дворак, Форстер), 5:6 – 61 Конекны (Уолл, Драйсдейл)
Питтсбург – Сент-Луис – 2:5 (1:0, 0:3, 1:2)
Шайбы: 1:0 – 7 Ракелль (Летанг, ван Римсдайк), 1:1 – 24 Бэррон, 1:2 – 29 Холлоуэй (Бучневич, Макмайкл), 1:3 – 37 Снаггеруд (Нейборс, Томас), 1:4 – 47 Снаггеруд (Нейборс, Томас), 2:4 – 55 Ракелль (Малкин, Кросби), 2:5 – 57 Холлоуэй (Фаулер, Томас)
Торонто – Лос-Анджелес – 3:4 (2:0, 1:3, 0:0, 0:0, по буллитам - 0:1)
Шайбы: 1:0 – 13 Мэттьюс (Рэддиш, В. Нюландер), 2:0 – 18 Таварес (Рословик, Мэттьюс), 3:0 – 22 Джошуа (В. Нюландер), 3:1 – 22 Тюркотт (Думулин, Армия), 3:2 – 30 Лаферрье (Густафссон, Кемпе), 3:3 – 34 Хаула (Эдмундсон, Андерсон)
Вашингтон – Баффало – 3:6 (1:4, 0:1, 2:1)
Шайбы: 0:1 – 5 Куинн (Далин, Эстлунд), 0:2 – 9 Далин, 0:3 – 10 Маленстин (Козак, Кэррик), 1:3 – 10 Так, 1:4 – 15 Бенсон (Пауэр, Кребс), 1:5 – 39 Томпсон (Доун, Куинн), 2:5 – 48 Леонард (Протас, Так), 3:5 – 49 Дженнер (Протас, Овечкин), 3:6 – 59 Куинн (Пауэр)
Виннипег – Айлендерс – 4:3 (2:2, 1:1, 0:0, 1:0)
Шайбы: 0:1 – 2 Дюклер (Деанджело, Сизикас), 1:1 – 3 Баррон (Лаури, Сэмберг), 1:2 – 8 Хейнеман, 2:2 – 17 Коннор (Шайфли, Виларди), 2:3 – 21 Палмиери (Хольмстрем), 3:3 – 32 Перфетти (Шайфли, Виларди), 4:3 – 61 Моррисси (Коннор, Шайфли)
Тампа-Бэй – Эдмонтон – 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
Шайбы: 1:0 – 33 Джон Карлсон (Пойнт, Генцел), 2:0 – 50 Михеев (Чернак), 3:0 – 54 Кучеров, 3:1 – 58 Дак (Подколзин, Мухамадуллин)
Калгари – Миннесота – 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 1 Эрикссон Эк (Капризов, Болди), 0:2 – 8 К. Хьюз (Сперджен, Эрикссон Эк), 1:2 – 15 Немец (Клапка, Фрост), 1:3 – 22 Капризов (К. Хьюз, Болди), 1:4 – 59 Болди (Капризов)
Чикаго – Коламбус – 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)
Шайбы: 0:1 – 1 Веренски (Джонсон, Найз), 0:2 – 15 Джонсон (Сиверсон, Веренски), 1:2 – 31 Назар (Кэйн, Ринзель), 1:3 – 33 Найз (Фантилли, Койл), 2:3 – 43 Смит (Ринзель), 2:4 – 59 Фантилли (Ничушкин, Найз)
Колорадо – Анахайм – 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 21 Руа (Ландескуг, Кадри), 2:0 – 23 Нелсон (Тэйвс, Хьюз), 3:0 – 30 Нелсон (Нечас), 4:0 – 50 Тэйвс (Нечас, Нелсон)
Сиэтл – Ванкувер – 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)
Шайбы: 1:0 – 7 Каттон (Вуд, Монтур), 1:1 – 11 Дебраск (Гронек, Босер), 2:1 – 28 Бенирс (Самоскевич, Монтур), 3:1 – 28 Каттон, 4:1 – 50 Эберле (Данн, Бенирс), 5:1 – 59 Каттон (Годро)
Вегас – Даллас – 3:4 (0:2, 2:0, 1:1, 0:0, по буллитам - 0:1)
Шайбы: 0:1 – 3 Хейсканен (Робертсон, Рантанен), 0:2 – 14 Джонстон (Лундквист, Робертсон), 1:2 – 27 Олофссон (Айкел, Стоун), 2:2 – 30 Карлссон (Коннелли, Боумэн), 3:2 – 45 Лоузон (Гертл), 3:3 – 56 Харли
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!