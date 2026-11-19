Наполи остался без основного голкипера Алекса Мерета. У 29-летнего итальянца диагностировали перелом пятого поясничного позвонка.

Как сообщает официальный сайт неаполитанского клуба, вратарь получил травму во время тренировки в четверг, 19 ноября. После этого футболист прошел медицинское обследование в больнице Pineta Grande Hospital, которое выявило перелом.

Мерет уже приступил к реабилитации. При этом Наполи пока не сообщает, сколько времени потребуется голкиперу для восстановления.

По информации Sky Sport Italia, повреждение может оказаться серьезным и вынудить вратаря пропустить продолжительный период. На время отсутствия итальянца его место в воротах должен занять серб Ваня Милинкович-Савич.

Напомним, в текущем сезоне Мерет провел 10 матчей за Наполи, в которых пропустил 18 голов и дважды сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Следующий матч неаполитанцы проведут против Торино в субботу, 21 ноября, в рамках 12-го тура Серии А.

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