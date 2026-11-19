Украинская пауэрлифтерша Людмила Гайдученко в возрасте 60 лет установила мировой рекорд среди женщин в силовой дисциплине CoC Silver Bullet Hold.

Спортсменка удерживала специальный снаряд в течение 47,17 секунды, превзойдя предыдущий рекорд на 1,75 секунды.

О достижении сообщила международная компания IronMind, которая специализируется на силовом спорте и фиксирует мировые рекорды.

Предыдущее достижение принадлежало американке Эми Уоттлз. 26 января 2014 года она показала результат 45,42 секунды. Ее рекорд оставался непобитым более 12 лет.

Гайдученко рассказала IronMind, что родилась 21 сентября 1966 года в селе Тягинка Херсонской области. С 1991 года она работает тренером по силовым видам спорта в Каменском Днепропетровской области.

Украинка начала заниматься армлифтингом в 2012 году. Она становилась чемпионкой мира в этой дисциплине в 2012, 2013, 2015 и 2018 годах. Также Гайдученко дважды выигрывала чемпионат мира по пауэрлифтингу и трижды становилась чемпионкой Европы.

Интересно, что к рекорду в CoC Silver Bullet Hold спортсменка начала целенаправленно готовиться только в 2025 году. По ее словам, она тренирует это упражнение раз в неделю, сочетая работу с тяжелыми и легкими эспандерами для развития статической силы и выносливости.

Гайдученко отметила, что хотела завершить соревновательную карьеру установлением мирового рекорда. Если достижение будет официально признано, она посвятит его 10-летию федерации WPL.

Официальная таблица IronMind уже указывает украинку в качестве действующей рекордсменки с результатом 47,17 секунды.

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