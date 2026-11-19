Футболист Сьюдад-де-Янтсасы Джон Перласа получил восьмилетнюю дисквалификацию.

Это произошло в матче третьго дивизиона Эквадора против Рио-Агуарико.

Перласа, находясь на скамейке запасных, бросил камень в бокового арбитра. Снаряд попал в мужчине в лицо, нанеся тяжелую травму.

Арбитру может понадобиться операция, а Федерация футбола Эквадора заявила, что восстановлении судьи займет около 60 дней.

За свою выходку Перласа получил восьмилетнюю дисквалификацию. Также Эквадор намерен обратиться к ФИФА, чтобы распространить бан футболиста на весь мир.

Также был наказан и клуб игрока Сьюдад-де-Янтсаса. Команду оштрафовали на 2000 долларов, а также еще более 4000 долларов они будут должны заплатить за лечение арбитра.

Ранее также сообщалось, что IFAB не примет "офсайд Венгера".

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