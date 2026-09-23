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Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем

Предлагаем ознакомиться с расписанием ближайших матчей сборной Украины.
Вчера, 23:20       Автор: Василий Войтюк
Сборная Украины по футболу: расписание матчей / Getty Images
Сборная Украины по футболу: расписание матчей / Getty Images

В 2026 году сборная Украины участвовала в плей-офф отбора на чемпионат мира-2026, не сумев преодолеть квалификацию, а также сыграет в дивизионе B Лиги наций.

ISPORT предлагает ознакомиться с расписанием матчей сборной Украины в этом году.

Расписание и результаты матчей сборной Украины:

2026 год

Лига наций УЕФА

  • 25.09, 21:45 Венгрия - Украина
  • 28.09, 19:00 Грузия - Украина
  • 02.10, 21:45 Украина - Северная Ирландия
  • 05.10, 21:45 Украина - Венгрия
  • 14.11, 21:45 Северная Ирландия - Украина
  • 17.11, 21:45 Украина - Грузия

Товарищеские матчи

  • 31.05 Польша - Украина 0:2
  • 07.06 Дания - Украина 2:1 (остановлен на 65-й минуте)

Товарищеский матч

  • 31.03 Украина - Албания 1:0

Плей-офф квалификации ЧМ-2026

Полуфинал

  • 26.03 Украина - Швеция 1:3

2025 год

Плей-офф Лиги наций

  • 20.03 Украина - Бельгия 3:1
  • 23.03 Бельгия - Украина - 3:0

Товарищеский турнир

  • 07.06 Украина - Канада 2:4
  • 10.06 Украина - Новая Зеландия 2:1

Квалификация ЧМ-2026

  • 05.09 Украина - Франция 0:2
  • 09.09 Азербайджан - Украина 1:1
  • 10.10 Исландия - Украина 3:5
  • 13.10 Украина - Азербайджан 2:1
  • 13.11 Франция - Украина 4:0
  • 16.11 Украина - Исландия 2:0

2024 год

Плей-офф отбора на Евро-2024

  • 21.03, 21:45 | Украина - Босния и Герцеговина 2:1
  • 25.03, 21:45 | Украина - Исландия 2:1

Товарищеские матчи

  • 03.06 | Германия - Украина 0:0
  • 07.06 | Польша - Украина 3:1
  • 11.06 | Молдова - Украина 0:4

ЕВРО-2024

  • 17.06, 16:00 | Румыния - Украина - 3:0
  • 21.06, 16:00 | Словакия - Украина - 1:2
  • 26.06, 19:00 | Украина - Бельгия - 0:0

Лига наций УЕФА

  • 07.09 Украина - Албания 1:2
  • 10.09 Чехия - Украина 3:2
  • 11.10 Украина - Грузия 1:0
  • 14.10 Украина - Чехия 1:1
  • 16.11 Грузия - Украина - 1:1
  • 19.11 Албания - Украина 1:2

2023 год

Товарищеские матчи

  • 12.06.2023 Германия - Украина 3:3

Квалификация чемпионата Европы-2024

  • 26.03.2023 Англия – Украина 2:0
  • 16.06.2023 Северная Македония – Украина 2:3
  • 19.06.2023 Украина – Мальта 1:0
  • 09.09.2023 Украина – Англия 1:1
  • 12.09.2023 Италия – Украина 2:1
  • 14.10.2023 Украина – Северная Македония 2:0
  • 17.10.2023 Мальта – Украина 1:3
  • 20.11.2023 Украина – Италия 0:0

В марте 2024 года сборная Украины сыграет в плей-офф отборе на чемпионат Европы-2024.

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