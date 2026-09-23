Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
Предлагаем ознакомиться с расписанием ближайших матчей сборной Украины.
В 2026 году сборная Украины участвовала в плей-офф отбора на чемпионат мира-2026, не сумев преодолеть квалификацию, а также сыграет в дивизионе B Лиги наций.
ISPORT предлагает ознакомиться с расписанием матчей сборной Украины в этом году.
Расписание и результаты матчей сборной Украины:
2026 год
Лига наций УЕФА
- 25.09, 21:45 Венгрия - Украина
- 28.09, 19:00 Грузия - Украина
- 02.10, 21:45 Украина - Северная Ирландия
- 05.10, 21:45 Украина - Венгрия
- 14.11, 21:45 Северная Ирландия - Украина
- 17.11, 21:45 Украина - Грузия
Товарищеские матчи
Товарищеский матч
- 31.03 Украина - Албания 1:0
Плей-офф квалификации ЧМ-2026
Полуфинал
- 26.03 Украина - Швеция 1:3
2025 год
Плей-офф Лиги наций
Товарищеский турнир
Квалификация ЧМ-2026
- 05.09 Украина - Франция 0:2
- 09.09 Азербайджан - Украина 1:1
- 10.10 Исландия - Украина 3:5
- 13.10 Украина - Азербайджан 2:1
- 13.11 Франция - Украина 4:0
- 16.11 Украина - Исландия 2:0
2024 год
Плей-офф отбора на Евро-2024
- 21.03, 21:45 | Украина - Босния и Герцеговина 2:1
- 25.03, 21:45 | Украина - Исландия 2:1
Товарищеские матчи
- 03.06 | Германия - Украина 0:0
- 07.06 | Польша - Украина 3:1
- 11.06 | Молдова - Украина 0:4
- 17.06, 16:00 | Румыния - Украина - 3:0
- 21.06, 16:00 | Словакия - Украина - 1:2
- 26.06, 19:00 | Украина - Бельгия - 0:0
Лига наций УЕФА
- 07.09 Украина - Албания 1:2
- 10.09 Чехия - Украина 3:2
- 11.10 Украина - Грузия 1:0
- 14.10 Украина - Чехия 1:1
- 16.11 Грузия - Украина - 1:1
- 19.11 Албания - Украина 1:2
2023 год
Товарищеские матчи
- 12.06.2023 Германия - Украина 3:3
Квалификация чемпионата Европы-2024
- 26.03.2023 Англия – Украина 2:0
- 16.06.2023 Северная Македония – Украина 2:3
- 19.06.2023 Украина – Мальта 1:0
- 09.09.2023 Украина – Англия 1:1
- 12.09.2023 Италия – Украина 2:1
- 14.10.2023 Украина – Северная Македония 2:0
- 17.10.2023 Мальта – Украина 1:3
- 20.11.2023 Украина – Италия 0:0
В марте 2024 года сборная Украины сыграет в плей-офф отборе на чемпионат Европы-2024.