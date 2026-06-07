Матч Дания - Украина не был доигран из-за потери сознания Кристианом Эриксеном

В воскресенье, 7 июня, сборная Украины встречалась в гостях в Оденсе с Данией в товарищеском матче.

Поединок был прерван и окончательно остановлен во втором тайме из-за страшного инцидента на поле, когда полузащитник датчан Кристиан Эриксен, который уже переносил сердечный приступ во время Евро-2020, снова потерял сознание во время игры.

Датская сборная доминировала в первом тайме, а украинскому голкиперу Анатолию Трубину несколько раз серьезно приходилось вступать в игру. Тем не менее на 13-й минуте хозяева поля все же повели в матче. Патрик Доргу протянул мяч с правого фланга ближе к центру и мощным дальним ударом отправил его в сетку ворот соперника.

Датчане продолжали владеть преимуществом и на 35-й минуте удвоили результат. Каспер Хег, получив мяч справа в штрафной, пробивал низом в дальний, Трубин среагировал, однако отбил на Йоакима Меле, который оказался перед пустыми воротами. Хозяева поля продолжали нагнетать и были близкими к тому, чтобы еще в первом тайме довести счет до разгромного, создав еще пару острых моментов.

Тем не менее под конец тайма сборной Украины удалось сократить отставание. На 44-й минуте Роман Яремчук получил по центру штрафной отличный пас от Виталия Миколенко, однако был заблокирован защитниками. Все же мяч удачно отскочил к Виктору Цыганкову, который отправил его в пустые ворота.

Вскоре украинцы и вовсе едва не сравняли счет, но уйти на перерыв при равном результате помешал офсайд. Яремчук на ближней успешно замкнул подачу Олега Очеретько с правого фланга, однако арбитр зафиксировал положение вне игры.

Второй тайм команды начали в борьбе, но завершить поединок так и не удалось. На 65-й минуте Кристиан Эриксен упал без сознания на газон, после чего медики начали оказывать ему на поле экстренную помощь. Когда датчанина привели в сознание, он сумел подняться на ноги и в сопровождении врачей и партнеров по сборной отправился в машину скорой помощи. В итоге было принято решение завершить матч досрочно.

Читай также: Спарринг Дания - Украина был прерван после того, как стало плохо Эриксену

Статистика товарищеского матча Дания - Украина

Дания - Украина 2:1

Голы: Доргу, 13, Меле, 35 - Цыганков, 44

Ожидаемые голы (xG): 1.71 - 0.81

Владение мячом: 53% - 47%

Удары: 10 - 3

Удары в створ: 6 - 2

Угловые: 1 - 2

Фолы: 9 - 13

Дания: Хермансен - Ба (Р. Кристенсен, 61), Андерсен, А. Кристенсен (Хегсберг, 46), Меле - Эриксен, Хейбьерг, Фрогольдт - Осула, Хег (Хойлунд, 61), Доргу (Дагим, 61).

Украина: Трубин - Забарный, Сарапий, Матвиенко - Цыганков, Малиновский, Очеретько, Назарина, Миколенко - Судаков - Яремчук (Довбик, 46).

Предупреждения: Эриксен - Миколенко, Забарный.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!