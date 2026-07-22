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Футбол

Интер Майами объявил о подписании звездного хавбека

Каземиро присоединился к американскому клубу.
Сегодня, 20:28       Автор: Андрей Безуглый
Каземиро / Inter Miami CF
Каземиро / Inter Miami CF

Интер Майами официально объявил о трансфере Каземиро.

34-летний бразилец присоединился к американскому клубу в качестве свободного агента.

Каземиро подписал контракт до мая следующего года с опцией продления еще на один сезон.

Напомним, что предыдущим клубом бразильца был Манчестер Юнайтед, за который он провел 160 матчей.

Ранее также Челси оформил рекордный трансфер.

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