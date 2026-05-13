"Делаю подкат и извиняюсь": Каземиро припомнил как играл против звезды Барселоны

Раскрыл, как Месси "переворачивает" матчи за считанные минуты.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Каземиро рассказал, как играл против Лионель Месси, когда защищал цвета мадридского Реала.

Против Месси… Клянусь, каждый раз я стараюсь не говорить лишнего и не играть слишком грубо, потому что не хочу его злить. Я делаю подкат против него, но тут же извиняюсь, потому что это невозможно. Мне нужна помощь. Остановить Месси просто невозможно.

Также игрок сборной Бразилии поделился, как аргентинец мог "решать" матчи.

"Я видел, как Барселона играла не лучшим образом, и Месси выигрывал им три очка. Я помню одну игру Севильи против Барсы. Месси был на скамейке запасных — 0:0, оставалось 18 минут… Вышел Месси, и [счёт стал] 2:0, он выиграл в одиночку. Он потрясающий", — поделился он в подкасте.

К слову, другой бывший игрок Реала стал владельцем клуба Ла Лиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!