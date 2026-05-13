Джейсон Коллинз умер от рака

Легенда Нетс ушел из жизни в возрасте 47 лет.
Сегодня, 09:24       Автор: Валентина Чорноштан
Джейсон Коллинз / Getty Images
По сообщениям Шэмса Чарании, бывший игрок НБА Джейсон Коллинз скончался от рака головного мозга.

По имеющейся информации, новость о болезни появилась в сентябре прошлого года, а к декабрю уже был поставлен диагноз.

Также сообщается, что причиной смерти стала глиобластома четвёртой стадии, это заболевание характеризуется крайне низкой выживаемостью.

Напомним, что он дебютировал в НБА в 2001 году под 18-м номером драфта. Первые шесть с половиной сезонов он провёл в лиге, затем выступал за Гриззлис, Тимбервулвз, Хоукс, Селтикс и Уизардс, после чего вернулся в Нетс, где завершил карьеру в сезоне-2013/2014.

Ранее в СМИ также появлялась информация о смерти ещё одного баскетболиста - Брэндона Кларка.

