Плей-офф НБА: Сан-Антонио разгромил Миннесоту
Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
В ночь на среду, 13 мая, прошел очередной игровой день в НБА, в рамках которого был сыгран один матч второго раунда плей-офф.
Результаты матчей плей-офф НБА за 12 мая
Сан-Антонио – Миннесота – 126:97 (34:30, 25:17, 32:26, 35:24)
Счет в серии – 3-2
Сан-Антонио: Вембаньяма (27 + 17 подборов), Фокс (18), Касл (17 + 6 передач), Вассел (12), Шемпени (8) – старт; К. Джонсон (21), Харпер (12 + 10 подборов), Браян (3), Олиник (3), Уотерс (3), Бийомбо (2), Маклафлин (0), Корнет (0), Барнс (0).
Миннесота: Эдвардс (20), Рэндл (17 + 10 подборов), Макдэниелс (17), Досунму (16 + 9 подборов), Гобер (4) – старт; Рид (12), Конли (5), Беранже (3), Шеннон (2), Андерсон (1), Хайленд (0), Кларк (0), Филлипс (0).
