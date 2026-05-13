Моуринью выдвинул Реалу жёсткие условия для возвращения

Требует уникальный уровень автономии.
Сегодня, 07:26       Автор: Валентина Чорноштан
Жозе Моуринью / Getty Images
Жозе Моуринью в переговорах с представителями Реала назвал несколько условий, после выполнения которых он согласится вернуться в мадридскую команду.

Как сообщает ABC Deportes, специалист заинтересован в том, чтобы в клубе он получил максимальную свободу в принятии ежедневных решений, а также право влиять на трансферную политику, а именно от формирования списка покупок новичков до продаж игроков текущего состава.

Как отмечает издание, после выслушивания условий португальца Реал сообщил, что не готов полностью передавать контроль тренеру. Кроме этого, в клубе не понравилось условие, что Моуринью в случае назначения возьмёт с собой свой тренерский штаб.

Источник добавляет, что в мадридском клубе доверяют тренеру вратарей, медицинскому директору и тренеру по физподготовке и не хотят, чтобы с приходом нового наставника они покидали систему клуба.

К слову, Перес анонсировал внеочередные выборы в Реале.

