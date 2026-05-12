iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Рамос стал владельцем клуба Ла Лиги

Испанец заплатил 450 млн евро за Севилью.
Сегодня, 16:30       Автор: Андрей Безуглый
Серхио Рамос / Getty Images
Серхио Рамос / Getty Images

Легенда Реала и сборной Испании Серхио Рамос станет владельцем Севильи, сообщает Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, бывший защитник и его группа инвесторов завершили процесс приобретения клуба.

В ближайшее время будут завершены все необходимые процедуры и о сделке будет объявлено официально. Покупка обошлась Рамосу в примерно 450 млн евро.

Напомним, что Серхио Рамос является воспитанником Севильи, но большую часть своей карьеры провел в Реале, где и стал легендой.

Ранее также сообщалось, что Сеск Фабрегас не исключил интересный вариант развития карьеры.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: севилья Серхио Рамос

Статьи по теме

Серхио Рамос пообщался с 13-летним украинским футболистом и напомнил миру о войне в Украине Серхио Рамос пообщался с 13-летним украинским футболистом и напомнил миру о войне в Украине
Неудачник Ла Лиги уволил главного тренера Неудачник Ла Лиги уволил главного тренера
Барселона с хет-триком Рафиньи разгромила Севилья Барселона с хет-триком Рафиньи разгромила Севилья
Жирона на последних минутах упустила победу над Севильей Жирона на последних минутах упустила победу над Севильей

Видео

Зубков принес Трабзонспору победу над Бешикташем
Зубков принес Трабзонспору победу над Бешикташем

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Ицзэ одержал победу над Мерфи в финале
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ, Ла Лиги и игра плей-офф Чемпионшипа
просмотров
Свитолина прошла в 1/4 финала турнира в Риме
просмотров
УПЛ: Шахтер оформил чемпионство, разгромив Полтаву
просмотров

Последние новости

Украина17:25
Эпицентр неожиданно обыграл Полесье
Европа16:30
Рамос стал владельцем клуба Ла Лиги
Европа14:53
Экс-игрок Барселоны допустил возможность возглавить Реал
Бокс14:21
Умер тренер братьев Кличко
НБА14:09
Харден побил рекорд Шакила О’Нила
ММА13:51
Амосов раскрыл, с какой травмой вышел на бой
Формула 113:10
Хорнер вновь получил право работать в Ф-1
НБА12:37
Оклахома прервала проклятие чемпионов НБА
Европа11:55
IFAB может изменить правила борьбы в штрафной при стандартах
Другое11:27
Наслаждение футболом без компромиссов: телевизоры Samsung 2026
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK