Рамос стал владельцем клуба Ла Лиги

Легенда Реала и сборной Испании Серхио Рамос станет владельцем Севильи, сообщает Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, бывший защитник и его группа инвесторов завершили процесс приобретения клуба.

В ближайшее время будут завершены все необходимые процедуры и о сделке будет объявлено официально. Покупка обошлась Рамосу в примерно 450 млн евро.

Напомним, что Серхио Рамос является воспитанником Севильи, но большую часть своей карьеры провел в Реале, где и стал легендой.

