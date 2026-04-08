Серхио Рамос пообщался с 13-летним украинским футболистом и напомнил миру о войне в Украине

Легенда испанского футбола Серхио Рамос пообщался с 13-летним украинцем Тарасом, который занимается в киевском клубе Локомотив.

Бывший защитник и капитан мадридского Реала привлек внимание к войне в Украине и напомнил миру, с чем приходится сталкиваться украинским детям из-за российской агрессии.

Часть разговора с Тарасом испанец опубликовал на своей 67-миллионной странице в Instagram.

"Сегодня в Международный день спорта на благо развития и мира (6 апреля. - прим.) я хочу поделиться историей Тараса. Ему 13 лет, он живет в Киеве и мечтает стать профессиональным футболистом. Но его реальность - сирены, укрытия и страх. Однако он продолжает двигаться вперед.

Его история показывает, что спорт - это больше, чем игра. Он развивает стойкость, надежду и чувство принадлежности. Смотрите, распространяйте и поддерживайте UNICEF, чтобы они могли продолжать защищать детей, которые растут во время войны по всему миру", - написал Рамос.

Ранее Рамос поддерживал Украину во время войны. После начала полномасштабного вторжения испанец продавал специальные худи, средства от продажи которых шли на нужды людей, пострадавших российской агрессии.

Отметим, что сейчас 40-летний Рамос остается в статусе свободного агента. Последним его клубом был мексиканский Монтеррей, который он покинул в конце 2025 года. О завершении карьеры испанец пока не объявлял.

