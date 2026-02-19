iSport.ua
Русский Українська

Украина не будет бойкотировать Паралимпиаду из-за допуска россиян и белорусов под их флагами

Глава Национального паралимпийского комитета озвучил украинскую позицию.
Сегодня, 15:02       Автор: Игорь Мищук
Паралимпиада-2026 пройдет в Милане-Кортине / Getty Images
Паралимпиада-2026 пройдет в Милане-Кортине / Getty Images

Украина не рассматривает возможности бойкотировать зимние Паралимпийские игры-2026 из-за допуска к соревнованиям российских и белорусских представителей под их национальными флагами.

Об этом заявил президент Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич.

Читай также: Украинские чиновники не поедут на Паралимпиаду из-за допуска россиян и белорусов под их флагами

"Я очень-очень злой и возмущен по поводу разрешения выступать под своим флагом шестерым российским спортсменам. Это ужасно, это эскалация лояльности по отношению к представителям страны-убийцы. Это не fair play.

Если мы не поедем, это будет означать разрешить путину одержать победу над украинскими паралимпийцами, над Украиной, исключив нас из Игр. Этого не будет", - сказал Сушкевич в комментарии hromadske.

Ранее стало известно, что Международный паралимпийский комитет разрешил участвовать в Паралимпийских играх-2026 шестерым россиянам и четырем белорусам под их национальными флагами.

Зимние Паралимпийские игры-2026 пройдут в Милане-Кортине с 6 по 15 марта.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: паралимпиада война с россией Паралимпийские игры

Статьи по теме

Украинские чиновники не поедут на Паралимпиаду из-за допуска россиян и белорусов под их флагами Украинские чиновники не поедут на Паралимпиаду из-за допуска россиян и белорусов под их флагами
Экс-игрок сборной Украины воевал на стороне россиян и был ликвидирован под Покровском Экс-игрок сборной Украины воевал на стороне россиян и был ликвидирован под Покровском
Марсель объявил о назначении нового тренера Марсель объявил о назначении нового тренера
Звезда НБА пропускает сезон-2025/26 Звезда НБА пропускает сезон-2025/26

Видео

Пес выскочил на лыжную трассу на Олимпиаде и устроил погоню за спортсменками
Пес выскочил на лыжную трассу на Олимпиаде и устроил погоню за спортсменками

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Франция выиграла женскую эстафету на Олимпиаде-2026, Украина финишировала в топ-10
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: матчи Лиги Европы и Лиги конференций
просмотров
Свитолина одержала волевую победу в 1/8 финала турнира в Дубае
просмотров

Последние новости

Европа15:45
Марсель объявил о назначении нового тренера
Олимпийские игры15:02
Украина не будет бойкотировать Паралимпиаду из-за допуска россиян и белорусов под их флагами
НБА14:53
Звезда НБА пропускает сезон-2025/26
Европа14:42
Манчестер Юнайтед хочет подписать воспитанника Барселоны
НБА14:16
Украинский баскетболист может закрепиться в основе Бостона
Украина14:10
Ворскла получила пятый трансферный бан от ФИФА
Теннис13:59
Украинско-американский дуэт вылетел из турнира в Дубае
Украина13:34
Новичок УПЛ подписал защитника Шахтера
ЧМ-202613:22
Наставник Ливерпуля оценил шансы Исака сыграть против Украины
Лига Чемпионов12:58
Авторы покера и дублей: УЕФА назвал претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK