Украина не будет бойкотировать Паралимпиаду из-за допуска россиян и белорусов под их флагами

Украина не рассматривает возможности бойкотировать зимние Паралимпийские игры-2026 из-за допуска к соревнованиям российских и белорусских представителей под их национальными флагами.

Об этом заявил президент Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич.

"Я очень-очень злой и возмущен по поводу разрешения выступать под своим флагом шестерым российским спортсменам. Это ужасно, это эскалация лояльности по отношению к представителям страны-убийцы. Это не fair play.

Если мы не поедем, это будет означать разрешить путину одержать победу над украинскими паралимпийцами, над Украиной, исключив нас из Игр. Этого не будет", - сказал Сушкевич в комментарии hromadske.

Ранее стало известно, что Международный паралимпийский комитет разрешил участвовать в Паралимпийских играх-2026 шестерым россиянам и четырем белорусам под их национальными флагами.

Зимние Паралимпийские игры-2026 пройдут в Милане-Кортине с 6 по 15 марта.

