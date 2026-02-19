Манчестер Юнайтед хочет подписать воспитанника Барселоны

Однако трансфер может быть осложнен отступными.

Алехандро Бальде заинтересовал Манчестер Юнайтед, сообщает El Nacional.

По имеющейся информации, "красные дьяволы" рассматривают подписание воспитанника Барселоны за 40 миллионов евро.

Однако отметим, что в контракте 22-летнего испанца есть пункт об отступных на сумму 1 млрд евро, что может усложнить трансфер защитника.

Отмечается, что Барселона собирается продать кого-то с линии защиты, чтобы приобрести опытного игрока из Бундеслиги.

