Манчестер Юнайтед хочет подписать воспитанника Барселоны

Однако трансфер может быть осложнен отступными.
Сегодня, 14:42       Автор: Валентина Чорноштан
Алехандро Бальде / Getty Images
Алехандро Бальде / Getty Images

Алехандро Бальде заинтересовал Манчестер Юнайтед, сообщает El Nacional.

По имеющейся информации, "красные дьяволы" рассматривают подписание воспитанника Барселоны за 40 миллионов евро.

Однако отметим, что в контракте 22-летнего испанца есть пункт об отступных на сумму 1 млрд евро, что может усложнить трансфер защитника.

Отмечается, что Барселона собирается продать кого-то с линии защиты, чтобы приобрести опытного игрока из Бундеслиги.

К слову, наставник Ливерпуля оценил шансы Исака сыграть против.

