Вратарь Барселоны критикует судейство после гола Бельтрана

Скандальный эпизод с Кунде.
Сегодня, 11:19       Автор: Валентина Чорноштан
Жоан Гарсия / Getty Images
Жоан Гарсия / Getty Images

Накануне Барселона потерпела поражение от Жироны, однако голкипер "сине-гранатовой" команды считает, что матч должен был закончиться ничьей.

На 86-й минуте Клаудио Эчеверри попал шипами в ногу Кунде. Отмечается, что эпизод был просмотрен судьями на ВАР, но главного арбитра не позвали к монитору, и гол засчитали.

Позже Жоан Гарсия заявил для Marca, что при просмотре эпизода он увидел фол на французском защитнике, ведь Жюль был первым на мяче.

"Судья может ошибаться. Удивительно, что они даже не вызвали ВАР для просмотра эпизода на мониторе. Такое случается. Мы не можем это контролировать, поэтому нам нужно двигаться дальше", — добавил он.

К слову, после матча с Жироной вингер Барселоны стал лидером по дриблингу среди игроков топ-5 европейских лиг.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Жоан Гарсия

