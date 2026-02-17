Вратарь Барселоны критикует судейство после гола Бельтрана

Накануне Барселона потерпела поражение от Жироны, однако голкипер "сине-гранатовой" команды считает, что матч должен был закончиться ничьей.

На 86-й минуте Клаудио Эчеверри попал шипами в ногу Кунде. Отмечается, что эпизод был просмотрен судьями на ВАР, но главного арбитра не позвали к монитору, и гол засчитали.

Позже Жоан Гарсия заявил для Marca, что при просмотре эпизода он увидел фол на французском защитнике, ведь Жюль был первым на мяче.

"Судья может ошибаться. Удивительно, что они даже не вызвали ВАР для просмотра эпизода на мониторе. Такое случается. Мы не можем это контролировать, поэтому нам нужно двигаться дальше", — добавил он.

К слову, после матча с Жироной вингер Барселоны стал лидером по дриблингу среди игроков топ-5 европейских лиг.

