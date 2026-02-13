iSport.ua
Футбол

Барселона нашла игрока, который усилит защиту команды

Отказались от Бастони и Шлоттербека и выбрали Инасиу.
Сегодня, 14:13       Автор: Валентина Чорноштан
Гонсалу Инасиу / Getty Images
Гонсалу Инасиу / Getty Images

Спортивный директор Барселоны вместе с главным тренером каталонской команды Ханси Фликом нашли защитника, который усилит оборону команды.

Кандидатом на переезд в чемпионат Испании стал игрок Спортинга Гонсалу Инасиу, сообщает Fichajes.

В СМИ ходили слухи о приобретении Барселоной Алессандро Бастони и Нико Шлоттербека, однако эти игроки не по карману "сине-гранатовым".

Отмечается, что Спортинг готовит ценник в размере 60-70 миллионов евро за 24-летнего португальца.

Ранее сообщалось, что Астон Вилла нацелилась на хавбека из Серии А.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Спортинг Лиссабон

Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам
