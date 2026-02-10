Стало известно, примет ли участие Рафинья в полуфинале Кубка Испании

Пропустит игру с Атлетико, но может сыграть против Жироны 16 февраля.

В четверг, 12 февраля, пройдет первый матч полуфинала Кубка Испании, в котором Барселона встретится с мадридским Атлетико.

Вингер каталонской команды Рафинья сейчас восстанавливается после растяжения правой приводной мышцы, полученной еще 31 января в матче против Эльче.

Отмечается, что бразилец продолжает специальные тренировки, направленные на скорейшее возвращение на поле.

По информации Mundo Deportivo, игрок, скорее всего, пропустит матч против Атлетико в рамках Кубка Испании, вингер может выйти на поле против Жироны, матч пройдет 16 февраля.

Между тем, Чикаго Файр предлагает контракт форварду Барселоны.

